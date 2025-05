Settecento agli Uffizi | in mostra 150 capolavori dai depositi

La mostra "Firenze e l'Europa. Arti del Settecento agli Uffizi", inaugurata oggi, propone una selezione di 150 capolavori custoditi nei depositi del museo. Tra le opere inedite, spiccano quelle di Goya, Tiepolo, Canaletto e Vigée Le Brun, offrendo una straordinaria opportunità di riscoprire il genio del Settecento in un allestimento esclusivo. Un viaggio artistico imperdibile per gli amanti della storia dell'arte.

Sgombriamo subito il campo da ogni dubbio: la mostra "Firenze e l'Europa. Arti del Settecento agli Uffizi" inaugurata oggi è ricca di capolavori. Opere di Goya, Tiepolo, Canaletto, Vigée Le Brun e altri maestri del secolo, molte delle quali invisibili da anni. L'allestimento nelle sale al piano... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Settecento agli Uffizi: in mostra 150 capolavori dai depositi

Approfondimenti da altre fonti

Uffizi, nuova mostra con protagonista il Settecento; OGGI IN CITTÀ!; «È nuda». E la Venere viene spostata al museo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Agli Uffizi il Settecento in 150 opere, alcune mai viste - Agli Uffizi torna in scena il Settecento con una mostra che ripercorre il secolo dei Lumi attraverso 150 opere, alcune mai viste, altre 'invisibili' da oltre un decennio a causa dei lavori di ampliame ... 🔗Lo riporta ansa.it

Agli Uffizi protagonista il Settecento - Il Secolo dei Lumi narrato attraverso circa 150 opere allestite nelle sale al piano terreno della Galleria, con capolavori di Goya, Tiepolo, Canaletto, Vigée Le Brun, Liotard, Mengs ... 🔗Da adnkronos.com

Goya, Tiepolo e non solo: l'arte del Settecento torna protagonista agli Uffizi - Capolavori di Goya, Tiepolo, Canaletto, Le Brun, Liotard, Mengs e tanti altri maestri; spettacolari vedute di luoghi iconici del Grand Tour in Italia; il ... 🔗Come scrive gonews.it

Il Settecento: Una Selezione - Intervista ad Eike D.Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi