Sessualità e disabilità senza tabù | torna l' iniziativa Un caffè con la sessuologa

Torna a Lecce "Un caffè con la sessuologa", un'iniziativa che promuove una discussione aperta sulla sessualità e la disabilità, senza tabù. Organizzata da Anffas Lecce e Piacere per tutti, con il supporto di Asl Lecce - PugliaSalute, l'evento mira a sensibilizzare e informare, offrendo un luogo di confronto e supporto per tutti. Un'importante occasione per abbattere gli stereotipi e valorizzare il diritto alla sessualità.

