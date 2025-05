Servizio rifiuti | verifiche sul nuovo cantiere slitta il subentro di Teknoservice

Il subentro di Teknoservice nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti a Brindisi subisce un rinvio. Inizialmente previsto per il 1 giugno, il termine è stato prorogato al 14 giugno a causa della necessità di ulteriori verifiche sul nuovo cantiere. Questo slittamento solleva interrogativi sulle tempistiche e sull'implementazione del servizio nel territorio.

BRINDISI – Si dilatano i tempi per il subentro di Teknoservice nel servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e di nettezza urbana. Il termine originario, fissato per il prossimo 1 giugno, è slittato al 14 giugno. Occorreranno più giorni per effettuare le verifiche del caso presso il cantiere... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Servizio rifiuti: verifiche sul nuovo cantiere, slitta il subentro di Teknoservice

