Servizio civile | chi sono sono 1 370 i giovani lombardi pronti a iniziare il percorso

Milano, 28 maggio 2025 – Servizio civile, sono 1.370 i giovani lombardi pronti ad iniziare la loro esperienza. Andranno ad operare in 664 Comuni gestiti dal Network Scanci.it. I nuovi protagonisti sono stati salutati oggi, all'Auditorium Testori di Milano, nel corso di un evento organizzato da Anci e Anci Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia. Le domande totali di partecipazione pervenute sono state 4.356. A salutarli l'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini, che ha ringraziato i giovani per "l'impegno che hanno scelto di prendere", sottolineando "il valore" che rappresenta...

