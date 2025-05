Serve un Piano straordinario

L'assemblea nazionale di Confindustria 2025 si svolgerà a Bologna, un cambio significativo rispetto a Roma, come sottolineato dal presidente Emanuele Orsini. Questo spostamento rappresenta un’opportunità per mettere in luce la presenza e l'importanza dell'associazione su tutto il territorio italiano, in un periodo di profonde trasformazioni economiche e sociali. È tempo di elaborare un piano straordinario per affrontare le sfide attuali.

"In meno di un anno è cambiato tutto". E la novità non è solo che anziché Roma la sede scelta per l’assemblea nazionale di Confindustria 2025 sia Bologna. Questo spiega il presidente Emanuele Orsini, è "per ricordare la presenza capillare di Confindustria su tutto il territorio nazionale". No, il vero cambiamento, chiarisce Orsini alla platea riunita nel salone dell’EuropAuditorium del capoluogo emiliano, sta in nuovo "paradigma" che investe tutto: le tecnologie avanzate, le transizioni ambientale e digitale, il commercio globale, pure "il valore stesso delle democrazie e delle libertà". Non c’è solo la guerra, cruenta e infinita, alle porte d’Europa... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Serve un Piano straordinario"

