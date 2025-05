Sermonti a Small Talk podcast Juventus | L’Heysel non è stata solo una tragedia per la Juve ma per tutti noi Mi dispiace perché… – VIDEO

Nel recente episodio di "Small Talk", il podcast della Juventus, Pietro Sermonti condivide le sue riflessioni sulla tragedia dell Heysel, che ha segnato non solo la storia della Juventus, ma del calcio in generale. L'attore e appassionato tifoso bianconero esprime il suo dispiacere e ricorda l'importanza di riconoscere e riflettere su questi eventi. Scopri le sue parole nel video esclusivo.

Sermonti a Small Talk, il podcast lanciato dalla Juventus: le dichiarazioni del noto attore e grande tifosi della Juve – VIDEO. Pietro Sermonti, noto attore e tifoso bianconero, ha parlato a Small Talk, il nuovo podcast lanciato da Juventus Creator Lab. Le sue dichiarazioni sulla tragedia dell’Heysel: domani, giovedì 29 maggio, ricorrerà il 40esimo anniversario. TRAGEDIA HEYSEL – «Una cosa che a me dispiace molto, è che di quello che è successo all’Heysel il 29 maggio 1985 sia rimasto “solo” come una tragedia juventina. Io ad esempio non sento la tragedia del Toro una cosa estranea a me. Mio padre mi ha insegnato questo, mi ha raccontato per filo e per segno che cosa è successo il 4 maggio 1949»... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com