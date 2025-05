Serie C NOW 2024 25 - Diretta Sky Playoff Semifinale Ritorno | Palinsesto e Telecronisti

La tensione dei playoff di Serie C NOW 2024-25 si fa palpabile su Sky Sport! Dal 4 maggio al 7 giugno, 28 squadre daranno vita a 39 partite mozzafiato nella corsa verso la promozione in Serie B. Preparati a raccontare e vivere ogni emozione, con telecronisti pronti a guidarti attraverso sfide indimenticabili in un calcio tutto da scoprire.

LA CORSA VERSO LA SERIE B È PRONTA A SCATTARE SU SKY SPORT! 28 squadre, 39 partite, un solo grande sogno: la promozione. Dal 4 maggio al 7 giugno, i Playoff di Serie C NOW accendono i riflettori sul lato più autentico e viscerale del calcio italiano.Ogni match sarà una sfida senza ritorno, ogni minuto una scarica di emozioni, ogni gol un passo verso la gloria!

