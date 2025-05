Serie B | Attesa per i verdetti finali e il valzer delle panchine

La Serie B si appresta a vivere momenti cruciali, con i verdetti finali in arrivo. La doppia finale playoff tra Spezia e Cremonese, in programma il 29 maggio e il 1 giugno, deciderà le ultime sorti per la promozione in Serie A, unendo le squadre già promosse di Sassuolo e Pisa. Intanto, si delinea il valzer delle panchine per la nuova stagione.

Per avere il quadro completo delle 20 squadre partecipanti al nuovo campionato di serie B bisognerà aspettare ancora un mese. Nei prossimi giorni, con la disputa della doppia finale playoff (29 maggio e 1 giugno), si saprà chi tra Spezia e Cremonese promuoverà in serie A insieme a Sassuolo e Pisa. Per i verdetti in coda, invece, ci sarà da attendere il 15 e il 24 giugno. Sono queste le date fissate per il playout che avverranno dopo il secondo grado di giudizio sul ’caso Brescia’. In pratica a retrocedere saranno due squadre tra Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria. Dalla massima serie sono scese in cadetteria tre ’potenze’ come Monza, Venezia ed Empoli che accresceranno molto il livello della competizione... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie B: Attesa per i verdetti finali e il valzer delle panchine

