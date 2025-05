La Serie A è scossa da un'improvvisa crisi in panchina, con dimissioni inaspettate che hanno colto di sorpresa club e tifosi. Questo articolo esplora le ragioni di questi addii e i cambiamenti che ne derivano negli equilibri delle squadre, in un contesto di calciomercato ricco di colpi di scena e opportunità. Scopriamo cosa sta succedendo nel calcio italiano e le possibili ripercussioni.

L’addio dell’allenatore coglie tutti di sorpresa: cosa sta succedendo e come cambiano gli equilibri Come avevamo abbondantemente preannunciato, il valzer degli allenatori caratterizza questa fase iniziale di calciomercato, offrendo spunti, motivi di interesse, rumours di vario genere e ribaltoni improvvisi. Tra i quali, uno che giunge in maniera inattesa, come un fulmine a ciel sereno. Serie A, terremoto in panchina: arrivano le dimissioni improvvise – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Secondo ‘Sky Sport’, infatti, alla Fiorentina ci sarebbero state le dimissioni di Palladino. Il tecnico viola ha concluso la stagione al sesto posto in campionato, strappando il pass per la Conference League all’ultima giornata, ma all’improvviso si sarebbe consumata la rottura con il suo club... 🔗 Leggi su Calciomercato.it