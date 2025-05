Serie A | terremoto in casa Fiorentina Palladino verso l’addio?

Il termine della stagione di Serie A segna l'avvio del mercato degli allenatori e, per la Fiorentina, si profila un cambiamento significativo. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, Raffaele Palladino potrebbe essere vicino all'addio, innescando un valzer di panchine che potrebbe stravolgere le sorti del club toscano. Scopriamo i dettagli di questa clamorosa notizia e le possibili ripercussioni sul futuro della Fiorentina.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il campionato finisce e parte il valzer degli allenatori. Con la conclusione del campionato di Serie A, inizia il consueto movimento sulle panchine, e la prima notizia clamorosa arriva da Firenze. Secondo un’indiscrezione riportata da Sky Sport, Raffaele Palladino si sarebbe dimesso a sorpresa dalla guida della Fiorentina. La società cerca di trattenerlo. La notizia ha colto tutti di sorpresa, tanto che i dirigenti viola stanno tentando di convincere l’allenatore a rivedere la sua decisione. Al momento, il club ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali, né confermando né smentendo l’indiscrezione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Serie A: terremoto in casa Fiorentina, Palladino verso l’addio?

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano - Rimani aggiornato sulle ultime notizie della Serie A! Scopri tutte le novità del giorno relative al massimo campionato italiano, con aggiornamenti rapidi e approfondimenti curati dalla Redazione di Calcio News 24. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Fiorentina, terremoto in panchina: Palladino presenta le dimissioni; Caos Serie B: vari giocatori della Fiorentina spettatori interessati. Presidiata la casa di Cellino, la proposta della Sampdoria per non paralizzare la stagione successiva; Galbiati: “Palladino ha fatto scelte discutibili, ci ha messo troppo a capire come giocare senza Bove, poi ha stravolto la squadra. Fagioli? La Juventus lo ha ceduto perchè non regge la pressione”; A Manchester sentono la mancanza di De Gea, Rooney: Lo vorrei riportare a casa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Palladino si dimette dalla Fiorentina: caos in Serie A - Perché Raffaele Palladino ha lasciato la Fiorentina? Quali scenari si aprono ora? E chi sarà il nuovo allenatore viola? 🔗Riporta calcioin.it

Terremoto Fiorentina: Palladino rassegna le dimissioni dopo il rinnovo - Palladino rassegna le dimissioni dalla Fiorentina: clamorosa decisione dopo il rinnovo di 3 settimane fa. La società tenta di convincerlo. Tutti i dettagli. 🔗Scrive lifestyleblog.it

Palladino-Fiorentina verso l'addio: l'allenatore si sarebbe dimesso - Una decisione spiazzante da parte del tecnico: Palladino si sarebbe dimesso dalla guida tecnica della Fiorentina ... 🔗laziopress.it scrive

Terremoto Turchia, lo spaventoso crollo di un edificio diverse ore dopo la scossa #shorts