Serie A le ultime news sugli allenatori | Conte tra Napoli e Juve Milan su Italiano e Allegri Gasperini verso la Roma

Nel mondo della Serie A, le panchine sono al centro dell'attenzione: Antonio Conte potrebbe tornare in gioco tra Napoli e Juventus, mentre il Milan punta su Italiano. Allegri e Gasperini, con quest'ultimo interessato alla Roma, aggiungono ulteriore suspense. Scopriamo dunque le ultime news sul mercato degli allenatori, con tutti i cambiamenti e le strategie delle squadre italiane. Continua a leggere...

Le news sul mercato allenatori in Serie A. Da Conte a Gasperini passando per Allegri e Sarri: tutti gli ultimi aggiornamenti sui vari cambi in panchina... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Serie A, le ultime news sugli allenatori: Conte tra Napoli e Juve, Milan su Italiano e Allegri, Gasperini verso la Roma

Se ne parla anche su altri siti

Serie A...llenatori: sarà rivoluzione?; Fabregas è la prima scelta della Roma: ultime news sull'allenatore; Serie A, parte il valzer degli allenatori; Allenatori 25/26, mercato impazzito: Inzaghi via, Conte cambia. Ma il Milan?. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mercato allenatori, il Milan chiama Allegri. Gasperini per la Roma, la Lazio rivuole Sarri - L'allenatore toscano è la prima scelta dei rossoneri. Gasp rompe con i nerazzurri ed è vicino ai giallorossi Nel gioco delle panchine c’è un nuovo protagonista, per certi versi inaspettato, pronto a r ... 🔗Scrive repubblica.it

Dopo la fine del campionato di Serie A, numerosi allenatori sono a rischio. Ancora da decifrare le scelte di Juventus, Milan e Roma - PARMA: la scommessa è stata vinta. Chivu ha conquistato la salvezza alla sua prima esperienza tra i più grandi, come allenatore. Il suo contratto, in scadenza a giugno 2025, dovrebbe essere prolungato ... 🔗Segnala ilfattoquotidiano.it

Il calciomercato degli allenatori in serie A: le scelte delle società dopo la fine del campionato 2025 - Il calciomercato delle panchine in serie A vede Juventus, Milan, Roma, Lazio e Napoli protagoniste di trattative decisive con allenatori come Conte, Allegri, Tudor e Gasperini al centro di importanti ... 🔗Segnala gaeta.it