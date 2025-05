Serie A il valzer delle panchine coinvolge le squadre d’alta classifica

La Serie A si prepara a un'intensa fase di rinnovamento, con le panchine delle squadre di alta classifica in movimento. Dopo la storica conquista del quarto scudetto da parte del Napoli, la priorità resta la conferma o la sostituzione degli allenatori. In questo contesto, il club partenopeo si trova ad affrontare sfide cruciali, inclusa l'assenza del suo tecnico, mettendo in discussione il futuro della squadra.

Evasa la pratica scudetto nel migliore dei modi dal Napoli con la conquista del quarto titolo, è tempo per tutte le squadre di pensare alla prossima stagione. Obbligo primario la conferma, o il cambio del tecnico. "Impelagati" in questa prima difficile soluzione il Napoli che dovrà fare a meno del tecnico Antonio Conte che per sua decisione intende tornare alla Juve, suo grande amore come giocatore e poi come allenatore dove ha vinto il primo scudetto. Al Napoli dovrebbe arrivare Max Allegri. Cambio di panchina anche all'Atalanta dove Gianpiero Gasperini dopo nove campionati vuole cambiare squadra e sembra doversi accasare alla Roma.

Serie A, Milan in zona Europa: il calendario a confronto delle squadre - Il Milan è tornato a ruggire, posizionandosi in zona Europa con uno sguardo ambizioso alla Champions League, distante solo quattro punti. 🔗continua a leggere

