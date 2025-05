Serie A il mercato degli allenatori | tutti vogliono Conte e Allegri

Con la conclusione della Serie A 2024-25 e la vittoria del Napoli, l'attenzione si sposta sul mercato degli allenatori. Mentre i festeggiamenti si placano, emergono voci su due nomi in particolare: Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Scopriamo come la prossima stagione potrebbe essere influenzata dalle scelte tecniche dei club, con questi allenatori al centro di un intenso dibattito.

La Serie A 2024-25 è stata archiviata, il Napoli ha vinto all’ultima giornata contro l’Inter, i festeggiamenti sono durati giorni e ora ci si ritrova a parlare di mercato. È il normale ciclo calcistico, che conosciamo perfettamente. Stavolta, però, più dei calciatori si parla degli allenatori. È il valzer delle panchine a intrattenere, al punto che la notizia del possibile arrivo di Kevin De Bruyne in Italia sta passando in secondo piano. Tutti si chiedono dove andrà Conte, quale squadra sceglierà Allegri per il suo ritorno. E ancora il futuro di Inzaghi sarà nerazzurro? E Gasperini? Ecco un po’ di intrighi e costi previsti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Serie A, il mercato degli allenatori: tutti vogliono Conte e Allegri

