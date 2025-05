Serie A da Conte a Gasperini | iniziato il valzer delle panchine

Con la conclusione del campionato, il valzer delle panchine in Serie A è ufficialmente cominciato. Il recente incontro tra Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis ha avviato un processo di ristrutturazione che promette di svelare nuovi scenari per la prossima stagione. Da Conte a Gasperini, i principali allenatori italiani si preparano a scrivere i prossimi capitoli di una Serie A sempre più competitiva.

Con la fine del campionato è iniziato il valzer delle panchine. Conte e Inzaghi sono i due che potrebbero sbloccare il puzzle della Serie A In Serie A il valzer delle panchine è ufficialmente iniziato. L'incontro di ieri fra Conte e ADL ha dato il via alla nuova stagione e ad un puzzle che si preannuncia ricco di novità. I nomi destinati a sbloccare il tutto sono proprio il leccese e Simone Inzaghi. Il primo sembra essere destinato a restare a Napoli e questo potrebbe portare la Juventus di andare su un profilo differente. La conferma di Tudor non è da escludere, ma si parla anche di Mancini e Pioli.

LA SVOLTA DI GASPERINI. INTRIGO CONTE. MEZZA SERIE A CAMBIA ALLENATORE. LE MOSSE DELLA FIORENTINA