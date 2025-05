Serena Brancale e Alessandra Amoroso di nuovo insieme in Serenata

Serena Brancale e Alessandra Amoroso tornano a far vibrare le emozioni con il loro nuovo singolo “Serenata”, dopo il successo al Festival di Sanremo. Le due artiste, già applauditissime per la loro interpretazione di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys, si riuniscono per un brano che promette di conquistare il cuore dei fan. Scopri di più su questa attesa collaborazione musicale!

Roma, 28 mag. (askanews) – Dopo aver incantato il pubblico sul palco del Festival di Sanremo con la loro versione di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys nella serata delle cover, Serena Brancale torna a unire la sua voce a quella di Alessandra Amoroso nel nuovo singolo “Serenata” (Isola degli Artisti Warner Music Italy), in uscita il 30 maggio. Quella performance, accolta con entusiasmo da pubblico e critica, ha segnato la nascita di una collaborazione artistica tanto inaspettata quanto potente. “Serenata” ne è la naturale evoluzione: una canzone travolgente, che fonde ritmo, emozione e tradizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Persone comuni si trasformano nei loro miti musicali, giudicano Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. In palio 50mila euro - Inizia oggi, mercoledì 14 maggio, alle 21:30 su NOVE, "Like a Star", il nuovo talent show condotto da Amadeus. 🔗continua a leggere

