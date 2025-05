Seregno arrivano nuove colonnine di ricarica per l’auto elettrica | ecco dove

Seregno accelera verso un futuro sostenibile con l'installazione di diciannove nuove colonnine di ricarica per auto elettriche, che si aggiungono alle cinque già esistenti. Questo progetto rappresenta un passo importante per promuovere la mobilità green nella città, incoraggiando l'uso di veicoli elettrici e contribuendo a ridurre l'impatto ambientale. Scopriamo insieme dove saranno collocate queste nuove stazioni di ricarica.

Seregno si fa sempre più Green e investe nella mobilità sostenibile: in città arriva il progetto che vedrà la realizzazione di diciannove nuove colonnine di ricarica per auto elettriche, che andranno ad aggiungersi alle cinque già presenti su aree pubbliche e gestite da RetiPiù e da altrettante... 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Seregno, arrivano nuove colonnine di ricarica per l’auto elettrica: ecco dove

Ne parlano su altre fonti

Seregno, arrivano nuove colonnine di ricarica per l’auto elettrica: ecco dove. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Nuove colonnine di ricarica elettrica in autostrada - Nuove colonnine di ricarica per auto elettriche lungo le tratte autostradali gestite in concessione da Salt. La concessionaria del Gruppo Astm, ha attivato tre nuove colonnine di ricarica ... 🔗Secondo lanazione.it

Nuove colonnine ultraveloci collegano Torino a Trieste - Nuove colonnine ultraveloci collegano il Nord Italia. Electra, azienda specializzata nella ricarica rapida che ha debuttato sul mercato nel 2023, ha inaugurato nuove stazioni di rifornimento per ... 🔗Lo riporta quattroruote.it

Ciclabile di via Neera - Milano