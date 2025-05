Sequestri per oltre 800mila euro nel settore nautico | due imprenditori di Castel Volturno nei guai

Oggi, la Guardia di Finanza ha condotto un maxi sequestro nel settore nautico, bloccando beni per oltre 800mila euro. L'operazione ha coinvolto due imprenditori di Castel Volturno, accusati di irregolarità nella cantieristica navale. Il decreto di sequestro preventivo, eseguito in collaborazione con la Procura di Napoli Nord, segna un importante passo nella lotta contro le attività illecite nel settore.

Maxi sequestro nel settore della cantieristica navale. Nella giornata di oggi, i militari della Guardia di Finanza – Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Napoli Nord, insieme al Comando Provinciale di Caserta e alla Compagnia di Mondragone – hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli Nord nei

