Sepolti da oltre 50 anni al cimitero monumentale ci sono due tombe abbandonate | decade la concessione

Nel cimitero monumentale di Forlì, due tombe abbandonate contengono resti mortali di salme sepolte da oltre cinquant'anni. La mancata aggiornamento del titolare della concessione ha portato i servizi cimiteriali a notificare la decadenza, aprendo un dibattito sulla gestione delle concessioni e il rispetto per la memoria dei defunti.

Al cimitero monumentale di Forlì ci sono due tombe in stato d'abbandono che contengono i resti mortali di salme tumulate da oltre 50 anni. Tuttavia non è stato effettuato l'aggiornamento del titolare della concessione, motivo per il quale i servizi cimiteriali hanno disposto l'avviso di decadenza... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Sepolti da oltre 50 anni, al cimitero monumentale ci sono due tombe abbandonate: decade la concessione

