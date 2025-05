Senza tregua contro il bullismo | scuola istituzioni e sport in prima linea contro il disagio | Valditara | La condotta sarà fondamentale

Si è conclusa con successo la ‘Maratona Bullismo – Insieme contro il bullismo e il disagio giovanile’: la giornata-evento promossa dall’Osservatorio nazionale sul bullismo e disagio giovanile in collaborazione con Adnkronos. Intensa partecipazione di istituzioni, esperti, testimonial e cittadini, riuniti per affrontare uno dei temi più urgenti dell’universo adolescenziale. L’incontro si è svolto al Palazzo dell’Informazione di Adnkronos in piazza Mastai a Roma, con una diretta streaming seguita da migliaia di persone. Un’intera giornata dedicata all’ascolto, al confronto e alla costruzione di strategie concrete contro bullismo, cyberbullismo e disagio giovanile. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Senza tregua contro il bullismo: scuola, istituzioni e sport in prima linea contro il disagio: Valditara: “La condotta sarà fondamentale”

Casalmaggiore, libri e arte contro il bullismo: la Biblioteca Civica lancia un messaggio di inclusione con "Il bullo nella rete" - La Biblioteca Civica "A.E. Mortara" di Casalmaggiore promuove la mostra "Il bullo nella rete" per affrontare il bullismo attraverso la cultura.

