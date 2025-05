' Senza Malizia Laura Antonelli la diva malinconica' al Cineclub Arsenale

Il Cineclub Arsenale di Pisa ospita il 29 maggio alle 20:30 "Senza Malizia", un omaggio alla diva Laura Antonelli, protagonista del celebre film "Malizia" di Salvatore Samperi, di cui ricorrono i 50 anni. I registi Bernard Bédarida e Nello Correale presenteranno il film, dedicato a un'attrice che merita di essere ricordata per la sua arte e la sua malinconica bellezza.

