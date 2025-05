Senza Champions hai fallito | Marotta prepara il benservito a Inzaghi | Messo in preallarme un altro tecnico

L'Inter si gioca tutto nella sfida contro il PSG: un match che potrebbe segnare non solo la stagione, ma anche il destino di Simone Inzaghi. Beppe Marotta, a poche ore dall'incontro, appare pronto a prendere decisioni drastiche. Se la squadra non raggiunge la Champions, il tecnico rischia il licenziamento, con già un sostituto in preallerta. Un evento cruciale che trascende il semplice esito di una finale.

Inter-Psg non è solo una finale: potrebbe essere anche l'ultima panchina per l'attuale allenatore nerazzurro. Tutto in novanta minuti. Forse centoventi. O magari una serie infinita di rigori. È lì che si deciderà non solo il destino europeo dell'Inter, ma anche quello del suo condottiero, Simone Inzaghi. La finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain è molto più che una partita: è una resa dei conti, l'atto finale di una stagione che ha messo in luce tanto le qualità quanto i limiti dell'attuale guida tecnica nerazzurra...

