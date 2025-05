Sensori radar e previsioni meteo | come funziona Arpa Milano che elabora 200mln di dati l’anno

L'articolo esplora il funzionamento dell'ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Lombardia), che elabora annualmente oltre 200 milioni di dati meteorologici grazie a una rete di 300 stazioni automatiche. Attraverso l'uso di sensori radar e l'analisi di questi dati, un team di esperti fornisce previsioni meteo accurate, contribuendo così a una migliore comprensione e gestione delle condizioni atmosferiche nella regione.

La mole di dati gestita è gigantesca: ogni anno vengono elaborate oltre 200 milioni di rilevazioni, tutte provenienti da una rete composta da 300 stazioni automatiche sparse sul territorio Lombardo. Un lavoro condotto da una ventina di esperti. Sono questi i numeri del Centro regionale... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Sensori, radar e previsioni meteo: come funziona Arpa Milano (che elabora 200mln di dati l’anno)

