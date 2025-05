Senato approva la reintroduzione delle province elettive nel Friuli Venezia Giulia

Il Senato ha approvato con 85 voti a favore la reintroduzione delle province elettive in Friuli Venezia Giulia, segnando un passaggio storico per la Regione. Questa variazione allo statuto speciale mira a rinnovare l’assetto amministrativo, con l'obiettivo di migliorare la rappresentanza e l'efficienza nella gestione locale. La votazione ha visto anche 45 contrari e 10 astensioni, evidenziando un dibattito acceso su questo tema.

Palazzo Madama ha dato il via libera a un passaggio storico per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: con 85 voti favorevoli, 45 contrari e 10 astensioni, il Senato ha approvato il disegno di legge costituzionale che modifica lo statuto speciale della regione, reintroducendo le province con elezione diretta dei loro organi. Il provvedimento, già approvato in prima deliberazione dalla Camera, ripristina nel Friuli Venezia Giulia gli enti di area vasta dotati di funzioni amministrative proprie e organi eletti direttamente dai cittadini. Le province erano state eliminate durante la legislatura guidata da Debora Serracchiani, in linea con la riforma degli enti locali che prevedeva solo due livelli di governo: Regione e Comuni.

