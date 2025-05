Semifinale playoff Ternana-LR Vicenza | i convocati biancorossi e le probabili formazioni

Questa sera, alle ore 20.00, allo stadio “Libero Liberati” di Terni, si svolgerà il ritorno della semifinale playoff tra Ternana e LR Vicenza, con l'incontro che parte dallo 0-0 dell'andata al Menti. In attesa di scoprire i convocati biancorossi e le probabili formazioni, l’atmosfera è elettrica e il futuro delle squadre è in bilico. Un match decisivo per ambizioni e sogni di promozione.

Questa sera alle ore 20.00, allo stadio "Libero Liberati" di Terni si disputerà il ritorno della semifinale playoff tra Ternana e LR Vicenza. Si partirà dallo 0-0 della gara d'andata giocata al Menti. In caso di parità dopo i novanti minuti regolamentari si disputeranno i supplementari ed

