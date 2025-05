Semaforo che passione in viale dello Stadio a Terni | uscire dalla città è un’impresa ogni mattina

Ogni mattina, affrontare il traffico in viale dello Stadio a Terni diventa una vera odissea. Le recenti modifiche alla viabilità hanno reso il percorso dal centro verso via Bramante un'impresa frustrante. Scopriamo insieme cosa sta causando questo caos e quali sono le conseguenze per gli automobilisti e la città.

Lasciate ogni speranza, voi che percorrete viale dello Stadio a Terni dal centro verso la zona di via Bramante. Perché ogni mattina, uscire dalla città è un’impresa. Succede da un paio di mesi, da quando la viabilità lungo la principale via di accesso a Terni è stata modificata nel tratto che. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Semaforo, che passione in viale dello Stadio a Terni: uscire dalla città è un’impresa ogni mattina

