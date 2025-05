Semafori intelligenti a Verona | il primo arriva in Interrato dell' Acqua Morta

A Verona, il primo semaforo intelligente si installa nell'interrato dell'Acqua Morta, precisamente tra via Interrato dell’Acqua Morta e via Carducci, in zona piazza Isolo. Mercoledì, un intervento di adeguamento introdurrà sensori acustici, contribuendo a rendere gli attraversamenti pedonali più sicuri e efficienti, segnando un passo avanti verso una mobilità urbana più intelligente.

Semaforo intelligente nella zona di piazza Isolo a Verona. Mercoledì infatti l'impianto semaforico tra via Interrato dell’Acqua Morta e via Carducci è oggetto di un intervento di adeguamento con il quale verrà dotato di sensori acustici. Ciò renderà l’attraversamento pedonale più sicuro e... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Semafori "intelligenti" a Verona: il primo arriva in Interrato dell'Acqua Morta

