Segreti di famiglia replica puntata 28 maggio in streaming | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 28 maggio, torna in streaming su Mediaset la coinvolgente soap turca "Segreti di famiglia" (Yargi). Nella puntata di oggi, Pars interroga Ceylin, che fatica a ricostruire gli eventi della sera precedente, confrontandosi con ricordi sfuocati e confusi. Scopri i momenti salienti e le rivelazioni di questo episodio imperdibile!

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 28 maggio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Pars, nel suo ufficio, interroga Ceylin, ma la giovane non riesce a ricordare nulla di quanto accaduto la sera precedente. Ha solo dei vaghi flash che non le dicono molto. Ecco il video per rivedere l’episodio 106 (prima parte) in replica streaming... 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Segreti di famiglia, replica puntata 28 maggio in streaming | Video Mediaset

