Segreteria provinciale del Pd il voto dei circoli premia Teresa Piccione | quasi certa la vittoria su Mari Albanese

Il voto nei circoli del Pd sembra segnare un chiaro vantaggio per Teresa Piccione, in corsa per la segreteria provinciale contro Mari Albanese. Mentre il conteggio prosegue fino a domenica nei rimanenti circoli, i risultati parziali indicano una vittoria sempre piĂą probabile per Piccione, consolidando il suo supporto tra i militanti del partito.

Il voto nei circoli premia Teresa Piccione, destinata a vincere la corsa alla segreteria provinciale del Pd contro Mari Albanese. Fino a domenica si continuerĂ a votare negli ultimi dieci circoli della provincia (in cittĂ si è giĂ completato il quadro in tutte le otto circoscrizioni), ma il... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Segreteria provinciale del Pd, il voto dei circoli premia Teresa Piccione: quasi certa la vittoria su Mari Albanese

