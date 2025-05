Segrate il bilancio risanato Al Comune tornano i conti | Oggi usciamo dal pantano

Il Comune di Segrate celebra un importante traguardo: il bilancio è stato risanato, permettendo così di avviare nuovi investimenti per la città. La Corte dei Conti, con una delibera del 14 maggio 2025, ha certificato l'uscita anticipata dallo stato di pre-dissesto economico, anticipando di due anni il cronoprogramma previsto per il 2027 e segnando un nuovo inizio per lo sviluppo locale.

Risanato il bilancio del Comune, possono ripartire gli investimenti sulla città. Con una delibera del 14 maggio 2025, la Corte dei Conti ha certificato l'uscita anticipata - con due anni di scarto rispetto al cronoprogramma fissato al 2027 - dallo stato di pre-dissesto economico che gravava sulle casse segratesi, bisognose di una cura dopo i debiti contratti dalle gestioni amministrative del passato. Dal 2017 ad oggi sono stati restituiti allo Stato oltre 13 milioni di euro e così, "dopo otto anni d'impegno, rigore e determinazione, Segrate si lascia alle spalle quel pantano economico-finanziario - osserva il sindaco Paolo Micheli -...

