Secret Affair Statuto e The Mads in concerto al Q77 per i 45 anni di Piazza Statuto Mod

Il concerto al Q77 di Torino segna un evento imperdibile per celebrare i 45 anni di Piazza Statuto Mod. Sul palco si esibiranno le iconiche band Statuto, Secret Affair e The Mads, rappresentanti di spicco della scena mod italiana e internazionale. Un’occasione imperdibile per rivivere la cultura e l’energia di un movimento che ha segnato un’epoca.

Secret Affair Evento di punta per le celebrazioni dei 45 anni di Piazza Statuto Mod, sarà il concerto che vedrà tre delle più rappresentative band mod italiane e internazionali sul palco del Q77 di Torino. Ad aprire la serata la band simbolo del modernismo italiano, ovvero i torinesi Statuto che per l'occasione proporranno in scaletta solo ed esclusivamente le loro primissime canzoni contenute nei primi demo del periodo 198384. In programma brani come "Io Dio", "Rabbia mod" e "Noi siamo i mods". Per l'occasione inviteranno sul palco alcuni ex membri storici a sorpresa. A seguire i milanesi The Mads, prima band in assoluto in Italia a definirsi mod, già dal 1979...

Cosa riportano altre fonti

