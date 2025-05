Secondo te The Last of Us 2 si è chiuso in modo traumatico? Sappi che nel videogioco andava molto peggio

The Last of Us 2 ha riscritto le regole del videogioco narrativo, portando al limite l'emotività e il dramma. Con un finale traumatico e un'alta mortalità tra i personaggi, il gioco si presenta come una macabra classifica delle peggiori morti, simile a quelle del Trono di Spade. Esploriamo come questa scelta audace abbia plasmato la narrazione e l'esperienza dei giocatori, lasciando un'impronta indelebile nel panorama videoludico.

e' dai tempi del Trono di Spade che non si potevano fare classifiche della peggiore morte dei vari personaggi. Ma The Last of Us 2 ci ha fornito questa macabra possibilità, ispirandosi proprio a una regola "nessuno è mai al sicuro" mutuata dal cult fantasy. Dopo aver ucciso il personaggio più amato dello show alla seconda puntata, la serie ha covato un'escalation finale incentrata sulla vendetta e su una ferocia che Ellie probabilmente non sapeva di avere. Abbiamo visto Nora, una dei gruppo dell'assassina di Joel, uccisa dal personaggio interpretato da Bella Ramsey a randellate esattamente come il suo vecchio compagno di viaggio (e padre putativo) nel penultimo episodio, mentre nel finale le vittime sono state tre, due per mano di Ellie e una per mano di Abby, la ragazza che aveva dato il via alla stagione di sangue, violenza e vendetta.

