Sebastiano Rossi | Annata triste per il Milan Spero che Tare …

Sebastiano Rossi, ex portiere rossonero, ha parlato della stagione del Milan. Poi il parere su Igli Tare. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sebastiano Rossi: “Annata triste per il Milan. Spero che Tare …”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

S. Rossi: È stata un’annata veramente triste per il Milan e per chi ama questo club; Sebastiano Rossi: Spero Tare possa aiutare il Milan a venire fuori da questo momento; Sebastiano Rossi: «Tifo Donnarumma, perché è italiano»; Verso PSG-Inter, un altro grande ex Milan si schiera: A Monaco si tifa per Gigio Donnarumma. 🔗Ne parlano su altre fonti

TMW - S. Rossi: "Mi dispiace per Rino, ha deciso lui di lasciare il Milan. E' stata un'annata sfortunata" - Sebastiano Rossi, ai microfoni di TuttoMerctoWeb.com ... per prendere questa decisione difficile per l’attaccamento che ha alla nostra maglia. È stata un’annata anche sfortunata, con tanti infortuni, ... 🔗Scrive milannews.it