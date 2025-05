Se tutti parlano delle ice cream nails è merito di Hailey Bieber

Hailey Bieber torna a dettare tendenze, stavolta ispirando il fenomeno delle "ice cream nails". Questo look fresco e goloso, caratterizzato da una manicure morbida e sfumata, sta conquistando il web e promette di essere il must della prossima estate 2025. Scopri come questo semplice dettaglio è diventato il simbolo di un trend virale per tutte le appassionate di nail art!

Hailey Bieber lo ha fatto di nuovo: ha trasformato un dettaglio semplice in un trend virale. Questa volta, protagonista non è un gloss o una nuova limited edition della sua linea Rhode, ma le unghie. L’estate 2025 si annuncia all’insegna della “ice cream manicure”: una nail art morbida, sfumata, golosa, proprio come il nome suggerisce. Hailey Bieber lancia il trend dell’estate: la manicure ice cream è la nuova ossessione beauty. Niente linee nette, nessuna punta squadrata: la “ice cream manicure” prende spunto dalla classica French ma la reinventa totalmente. La base è nude o rosa latte, ma è la sfumatura a fare la differenza... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Se tutti parlano delle ice cream nails, è merito di Hailey Bieber

Se ne parla anche su altri siti

