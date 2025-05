Se non volete ascoltare andatevene a casa il deputato del M5S sbotta | rissa sfiorata alla Camera

Tensioni elevatissime alla Camera dei deputati durante il dibattito sul decreto Sicurezza, con un'improvvisa escalation di emozioni che ha quasi portato a una rissa. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Davide Aiello, ha scatenato la reazione di alcuni colleghi con le sue affermazioni, costringendo l'Aula a fronteggiare momenti di forte conflitto. Scopriamo i dettagli di questo acceso confronto politico.

Attimi di forte tensione si sono verificati alla Camera dei deputati durante la discussione sul decreto Sicurezza, uno dei provvedimenti più discussi del governo guidato da Giorgia Meloni. A innescare la bagarre in Aula è stato l'intervento del deputato del Movimento 5 Stelle, Davide Aiello, che ha fortemente criticato la misura, arrivando a rivolgersi duramente ai colleghi della maggioranza con l'invito: "Se non volete ascoltare, se non volete lavorare, andatevene a casa".