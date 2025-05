Se la Juventus non avesse esaudito le richieste di Conte tra cui Giuntoli ne uscirebbe malissimo – Luca Gramellini

Se la Juventus non avesse accontentato le richieste di Antonio Conte, tra cui l’ingaggio di Giuntoli, la sua posizione nel club sarebbe compromessa, secondo Luca Gramellini. L'opinione del blogger juventino si inserisce nel contesto delle recenti voci di un possibile ritorno di Conte al Napoli, evidenziando le delicate dinamiche di mercato e gestione della squadra.

Il blogger juventino Luca Gramellini su X dopo le notizie emerse in serata e cioè che Antonio Conte sarebbe vicino alla permanenza a Napoli. Scrive Gramellini: Tra Conte e la Juventus c’è già un accordo verbale che prevedeva alcune richieste imprescindibili. Se oggi queste richieste fossero disattese la Juve ne uscirebbe malissimo. In tutti i sensi. E Giuntoli fa parte di quelle richieste molto più di garanzie sul mercato. È chiaro? Tra #Conte e la #Juventus c’è già un accordo verbale che prevedeva alcune richieste imprescindibili. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Se la Juventus non avesse esaudito le richieste di Conte (tra cui Giuntoli), ne uscirebbe malissimo – Luca Gramellini

