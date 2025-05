Se la dipendenza affettiva è causa delle violenze

La dipendenza affettiva emerge come una causa complessa delle violenze, sollevando interrogativi profondi sulle dinamiche relazionali. In questo contesto, gli avvocati del caso stanno esplorando strategie difensive sorprendenti, cercando di alleggerire il peso delle responsabilità del loro cliente. Questo articolo analizza queste dinamiche e il ruolo che la dipendenza affettiva può svolgere nel giustificare comportamenti violenti.

Il fatto più avvincente della faccenda sono piuttosto i suoi avvocati, che per il loro cliente stanno pensando l'impensabile, stanno montando l'immontabile pur di alleggerire il pesante carico delle colpe in gioco...

