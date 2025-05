Scuole Viaggianti ultima tappa del tour teatrale della sostenibilità | premio all' Aliotti

Il progetto "Scuole Viaggianti" arriva alla sua ultima tappa in Toscana, segnando la conclusione del tour teatrale della sostenibilità 2025. Iniziativa promossa da Estra e Straligut Teatro, ha coinvolto oltre 36.000 studenti e numerosi insegnanti, sensibilizzando le nuove generazioni ai temi ambientali. Durante l'evento, verrà conferito un premio all'aliotti, a riconoscimento del suo impegno nella promozione della sostenibilità.

Tappa Toscana per il tour della Sostenibilità 2025. Si tratta della fase conclusiva di "Scuole Viaggianti", il progetto di educazione ambientale, promosso da Estra in collaborazione con Straligut Teatro, che quest'anno ha coinvolto oltre 36.000 studenti e migliaia di insegnanti provenienti da...

