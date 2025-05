Scuole medie di Casina l’accelerata | Previsti nuovi spazi e laboratori

Il cantiere per la nuova sede delle scuole medie di Casina avanza a ritmo serrato, promettendo spazi moderni e laboratori attrezzati. Situato in via Caduti della Libertà, il progetto è già al centro dell'attenzione della comunità, che sta seguendo con interesse i progressi delle opere. Questo investimento rappresenta un'importante opportunità per gli studenti e un valore aggiunto per il territorio.

I lavori prosegue a ritmo serrato al cantiere della nuova sede delle scuole medie nel centro di Casina. Nelle ultime due settimane è stato possibile osservare l’avanzamento del cantiere, molto visibile peraltro sulla centralissima via Caduti della Libertà, dove viene apprezzata l’installazione delle capriate in legno del nuovo tetto. Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici, Maurizio Cineroli. "Il cantiere sta procedendo come da programma, e penso che in questi ultimi giorni la comunità abbia potuto apprezzare, con la posa degli elementi su cui poggerà il tetto, sia la qualità progettuale sia quella dell’immagine che avrà la nuova struttura, una volta completata... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scuole medie di Casina, l’accelerata: "Previsti nuovi spazi e laboratori"

