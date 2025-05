Scuole da tutto il Veneto a Verona per Legalità in Piazza Zivelonghi | Sicurezza significa vivere insieme nel rispetto delle regole

Martedì 27 maggio, Piazza Bra a Verona si è animata con oltre 200 studenti provenienti da tutte le scuole edili del Veneto per l'evento "Legalità in Piazza". In un'atmosfera vivace e colorata, i ragazzi hanno partecipato a una lezione-laboratorio che ha messo in luce l'importanza della legalità e del vivere insieme nel rispetto delle regole, dimostrando che l'apprendimento può avvenire anche attraverso esperienze pratiche.

