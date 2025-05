Scuola e disabilità visiva un protocollo per abbattere le barriere in Sicilia

In Sicilia, nasce un innovativo protocollo volto a superare le barriere per la disabilità visiva nelle scuole. Questo progetto mira a rafforzare la cooperazione tra istituzioni e a garantire un’inclusione scolastica efficace per bambini e studenti ciechi, ipovedenti e con visione parziale. Centrale sarà la formazione del personale educativo, per offrire un ambiente più accessibile e supportivo.

