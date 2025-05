Scudo Verde | slitta ancora il via per ora niente multe

Il via allo Scudo Verde, la ZTL ambientale prevista per monitorare i veicoli inquinanti e il traffico dei bus turistici, slitta nuovamente. L'entrata in vigore √® rinviata a marted√¨ 1¬į luglio, posticipando cos√¨ eventuali multe e responsabilit√† fino alla conclusione degli eventi di giugno, tra cui i concerti e Pitti. Le nuove misure promettono di migliorare la qualit√† dell'aria in citt√†.

Nuovo slittamento dello Scudo Verde. Per l'avvio vero della ZTL ambientale - utile al monitoraggio dei veicoli più inquinanti e dei bus turistici che entrano in città - è tutto rinviato a martedì 1°luglio dopo quindi tutti i concertoni del mese di giugno ed eventi come Pitti.

