Scudo Verde proroga-bis Multe solo da inizio luglio Politica divisa sulla scelta

Il dibattito politico si intensifica attorno alla proroga dello Scudo Verde, con il sistema sanzionatorio che entrerà in vigore dal 1° luglio anziché dal 1° giugno. Questa fase di pre-esercizio, che si concluderà il 30 giugno, è stata concepita per monitorare i veicoli più inquinanti, suscitando opinioni contrastanti tra le forze politiche coinvolte.

Scudo verde, ecco la proroga. Il pre-esercizio andrà avanti infatti fino al 30 giugno e dunque il sistema sanzionatorio scatterà dal 1° luglio e non dal 1° giugno, come era previsto inizialmente: lo Scudo verde in questa prima fase servirà a monitorare soltanto i veicoli più inquinanti, che già adesso non possono circolare a Firenze. È bene ricordarlo. Ma perché si è deciso per la proroga? Dal Comune si fa sapere che "sono state effettuate verifiche sui dati acquisiti dalla Motorizzazione Civile-Ministero dei Trasporti e relativi alle immatricolazioni dei veicoli interessati dai divieti. Dagli accertamenti è emersa la necessità di svolgere ulteriori verifiche per affinare i dati necessari al corretto funzionamento del sistema di sanzionamento"...