Scudetto è boom turismo a Napoli 670mila visitatori | Superate le previsioni

Dopo la conquista dello scudetto, Napoli celebra un insperato successo turistico, attirando 670mila visitatori e superando le previsioni iniziali. Questo trionfo calcistico non è solo una questione di passione, ma sta generando un significativo indotto economico per la città, trasformando il carnevale del tricolore azzurro in un'opportunità imperdibile per il settore turistico e commerciale locale.

Oltre che una vicenda di passione, lo scudetto è anche una faccenda di indotto e di economia. E in tal senso il carnevale del tricolore azzurro sta superando ampiamente le attese, in termini...

