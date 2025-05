Scu dalla cartina della Dia nel Brindisino sparisce il clan Romano-Coffa

L'ultimo rapporto della Dia sulla situazione mafiosa nel Brindisino segna un importante sviluppo: il clan Romanocoffa è stato ufficialmente rimosso dalla cartina della Scu. In questa analisi, gli esperti del Ministero dell'Interno esplorano l'evoluzione della criminalità organizzata nella regione, offrendo uno sguardo dettagliato sui cambiamenti e le dinamiche in atto. La relazione semestrale rappresenta un'informativa cruciale per comprendere l'attuale panorama mafioso.

BRINDISI - In 469 parole, per 3.260 caratteri, gli analisti della Dia sintetizzano la situazione dei clan della Scu nel Brindisino. La relazione semestrale (la seconda del 2024) del ministro dell'Interno al parlamento analizza, come in un appuntamento fisso, lo "stato dell'arte" delle mafie... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Scu, dalla "cartina" della Dia nel Brindisino sparisce il clan Romano-Coffa

Su questo argomento da altre fonti

Dalla cartina della Dia nel Brindisino sparisce il clan Romano-Coffa. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Traffico di droga e legami con la Scu: 10 misure cautelari nel Brindisino - Traffico di droga e legami con la Sacra Corona Unita (Scu): 10 misure cautelari emesse nel Brindisino. BRINDISI – Un nuovo colpo alla criminalità organizzata nel sud Italia. I carabinieri del Comando ... 🔗Scrive quotidianodelsud.it

Scu: sequestrati 1,2 mln di beni ad esponente brindisino - LECCE - Dopo gli arresti odierni nel leccese, non si ferma l'azione della Dia. Sono stati sequestrati ... L'uomo è ritenuto referente della Scu 'mesagnese', condannato in primo grado ad 8 anni ... 🔗Come scrive giornaledipuglia.com

Ancora Scu nel Brindisino, 8 arresti - Una operazione contro la Sacra Corona Unita è stata compiuta a Brindisi, dove la Polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 persone, mentre altre 5 sono state ... 🔗Secondo ansa.it