Scritte sulle pareti contro il sindaco di Muggia indaga la Digos

Scritte offensive contro il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, sono comparse su diversi edifici della città, inclusi la stazione dei bus e automezzi pubblici. La Digos è ora al lavoro per indagare sull'accaduto, che ha suscitato preoccupazione tra i cittadini. L'articolo esplora i dettagli di questa azione vandalica e le implicazioni per la comunità locale.

MUGGIA - Scritte spray sulle pareti cittadine ai danni del sindaco di Muggia Paolo Polidori. Sono diverse quelle apparse questa mattina su numerosi edifici cittadini, tra i quali la stazione dei bus, un bus della Trieste Trasporti e soprattutto muri di abitazioni private in vari punti di Muggia...

