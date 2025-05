Scritte Pro Gaza cancellate il Comune di Sondalo si smarca | Richiesta della Questura

Il comune di Sondalo ha rimosso le scritte pro Gaza apparse sull'asfalto durante la tappa del Giro d'Italia, seguendo una richiesta urgente della Questura. L'intervento è avvenuto attraverso il Comando dei Carabinieri, nell'ambito delle procedure di gestione di attività pubbliche e sicurezza. Questo episodio solleva interrogativi sul confine tra espressione e ordine pubblico.

Le scritte Pro Gaza comparse sull'asfalto nel tratto della tappa del Giro d'Italia di oggi che attraversa il Comune di Sondalo, sono state rimosse su richiesta "perentoria e sollecita giunta dalla Questura tramite il Comando dei Carabinieri, nell'ambito delle procedure previste per le.

