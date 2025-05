Scritta per Gaza Comunità ebraica | | Sconcerto

Il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, manifesta il suo "sconcerto" per la decisione del Comune di illuminare Palazzo Marino con la scritta "All eyes on Gaza". Meghnagi sottolinea che tale scelta non riflette le esigenze di dialogo e comprensione necessarie in un momento di tensione, evidenziando l'importanza di un approccio equilibrato alle situazioni di crisi.

Il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, esprime in una nota "sconcerto" per la decisione adottata dal Comune di Milano di illuminare la facciata di Palazzo Marino con la scritta “ All eyes on Gaza “. "Si tratta – evidenzia – di una scelta che, lungi dal rappresentare le legittime aspirazioni alla pace che tutti condividiamo, ancora una volta rappresenta il conflitto in corso a Gaza addossando ogni colpa a Israele e dimenticando le responsabilità di chi non solo lo ha barbaramente attaccato, ma continua a minacciarne l’esistenza e a inneggiare allo sterminio degli ebrei... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scritta per Gaza. Comunità ebraica:: "Sconcerto"

