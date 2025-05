Screening oncologici i camper dell' Asl a Lioni e Santo Stefano del Sole

L'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, sotto la direzione di Mario Nicola Vittorio Ferrante, prosegue la sua missione di prevenzione con i Camper per gli screening oncologici. Il 31 maggio, i cittadini di Lioni e Santo Stefano del Sole avranno l'opportunità di sottoporsi a controlli gratuiti per la mammella e il collo dell'utero, promuovendo così la salute e la sensibilizzazione sulla diagnosi precoce.

Continua l’impegno dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con i Camper per lo screening della mammella e del collo dell’utero (o cervice uterina). Sabato 31 maggio, in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it