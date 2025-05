Scoppia l' incendio nella palazzina | morti due fratelli Ritrovati tra le fiamme

Un tragico incendio ha devastato una palazzina a Cassano delle Murge, in provincia di Bari, portando alla morte di due fratelli rinvenuti tra le fiamme. L'incidente è avvenuto al terzo piano dell'edificio, dove i Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno trovato la mansarda completamente avvolta dal fuoco. La comunità è scossa da questa drammatica perdita.

Incendio al terzo piano di una palazzina a Cassano delle Murge, in provincia di Bari. All'arrivo dei Vigili del Fuoco, nella serata di ieri, la mansarda era già interamente avvolta dalle... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Scoppia l'incendio nella palazzina: morti due fratelli. Ritrovati tra le fiamme

Cosa riportano altre fonti

Scoppia l'incendio nella palazzina: morti due fratelli. Ritrovati tra le fiamme; Incendio nel garage, palazzina evacuata: 3 intossicati; Paura a Cassano: scoppia un incendio, una casa va in fiamme; Carbonizzata auto di donna, danni al prospetto di palazzo: avviate le indagini. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rimini, incendio in una palazzina: morti moglie e marito, decine di appartamenti evacuati - Due persone, un uomo e una donna, sono morte in un incendio scoppiato questa sera in un appartamento di una palazzina a Rimini. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato e soccorso i ... 🔗Lo riporta ilmessaggero.it

Scoppia incendio in un appartamento, evacuata palazzina. Gualtieri: "Scampata tragedia" - Un incendio è divampato in un appartamento e poi si è propagato in alcune abitazioni vicine nel quartiere di Testaccio, a Roma. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, portando in ... 🔗msn.com scrive

Incendio nel garage, palazzina evacuata: 3 intossicati - Centobuchi (Ascoli), scoppia il rogo nel seminterrato. I residenti di via XX Settembre hanno lanciato l’allarme alla vista del fumo che usciva dall’ingresso ... 🔗Riporta msn.com