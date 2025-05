Scoppia l' incendio nella palazzina | morti due fratelli Forse un gesto volontario

Un tragico incendio ha devastato una palazzina al terzo piano di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, portando alla morte di due fratelli. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno trovato la mansarda completamente avvolta dalle fiamme. Le indagini preliminari suggeriscono la possibilità di un gesto volontario dietro a questo drammatico evento.

Incendio al terzo piano di una palazzina a Cassano delle Murge, in provincia di Bari. All'arrivo dei Vigili del Fuoco, nella serata di ieri, la mansarda era già interamente avvolta dalle...

